القضاء المصري يصدر حكمه بحق رجل قتل نجله وقطع جثته

قضت محكمة مصرية بمعاقبة رجل مصري بالسجن المؤبد، بعد ارتكابه جريمة مروعة بحق نجله، حيث قتله وقطع جثته أجزاء كعقاب له على متاجرته في المخدرات، في منطقة السلام بالقاهرة.

وتعود تفاصيل القضية ليناير 2015 عندما قام المتهم ”عبدالواحد ع أ“ بقتل المجني عليه ”محمود ح ع“ بأن أعد لهذا سلاح أبيض ”سكين“ وقام باستدراج المجني عليه إلى شقة استأجرها خصيصًا لارتكاب جريمته وما أن ظفر به حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت برأسه وبطنه وقام بذبحه وتقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعها بأكياس وألقاها في أمكان متفرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم ”ع. أ“، بمعاتبة نجله عدة مرات على اتجاره في المواد المخدرة، محاولًا إبعاده عن أصدقاء السوء، الأمر الذي رفضه المجني عليه، فقرر الأب ارتكاب جريمته.