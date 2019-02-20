داخل مصرف مياه ومربوطًا بحجر.. العثور على جثة شاب مصري مقتولًا في القاهرة

عثر أحد المواطنين في مصر، على جثة شاب ثلاثيني، مدفونًا داخل جوال ومربوطًا بحجر، ومُلقى داخل سيل مياه عادمة جاف (رشاح) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، عقب قيام سائق جرافة مصري بتطهير الرشاحات التابعة لوزارة الري في مدينة طوخ، وعثر على مصرف مياه (جوال) بداخله الجثة، فسارع بإخطار مديرية أمن القليوبية، التي كلّفت إدارة البحث الجنائي بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وجد مقتولًا بعدة طلقات وموضوعًا في جوال ”خيش“، ومربوطًا بحجر كبير داخل الجوال حتى لا يطفو على سطح المياه.

وبيّنت التحريات أن الجثة ليست مُتحللة، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق‎.

ونقلت قوات الأمن الجثة إلى المستشفى، وبدأت البحث لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين.

وجدير بالذكر أن أهالي مركز كرداسة، كانوا قد عثروا منذ يومين على جثة طالبة في زي مدرسي، داخل جوال مُلقاة بطريق المريوطية، ملفوفة بكيس مشمع“، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الجناة.