مصري يعتدي على زوجته الكويتية وشقيقتها بالضرب داخل مقهى

سجلت مواطنة في العقد الثالث من العمر وشقيقتها في دولة الكويت قضية اعتداء بالضرب، بعد أن تعرضتا للضرب المبرح من قبل زوج إحداهما.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الصدفة قادت الزوج لاكتشاف خداع زوجته له بعد أن أكدت وجودها داخل أحد الأسواق ولكن تبين له أنها كاذبة وأنها موجودة داخل مقهى مختلط في السالمية.

بدوره، قال الزوج للشرطة، إنه لم يصدق نفسه عندما رأى زوجته تدخن الشيشة داخل المقهى، بعد أن رآها مصادفة، فيما حاول الزوج أثناء زوجته وشقيقتها عن المضي قدمًا في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وفي رواية لصحيفة ”الرأي“ المحلية، كشفت أن الزوج من الجنسية المصرية، وكان توجه إلى أحد المجمعات التجارية الشهيرة، عندما شاهد زوجته مصادفة في أحد المقاهي مع شقيقتها، تتبادلان الضحك والحديث بصوت عال، ولم تبلغه بذلك، بعد أن كانت ادعت أنها في المنزل، فما كان منه إلا أن ابتعد وخرج من المكان، وأجرى اتصالًا، بها وسألها عن مكان تواجدها، فأخبرته أنها في المنزل وحاولت التملص من إتمام المكالمة معه، الأمر الذي أغضبه فعاد إلى المقهى واعتدى عليها أمام المتواجدين، وحطم الكرسي ومحتويات الطاولة وأخذ يشتمها ويقذفها، وعندما تدخلت شقيقتها اعتدى عليها بالضرب أيضًا.