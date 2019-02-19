فلسطين.. القبض على 8 مشتبهين بقتل سمر الخطيب

تمكن رجال الأمن في يافا الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من القبض على 8 مشتبهين؛ على خلفية قتل الفتاة سمر الخطيب (33 عامًا)، ووضع عبوة ناسفة قرب سيارتها، وذلك وفق موقع ”عرب 48“ المحلي.

ووقعت الجريمة في شهر مايو/أيار 2018، حيث تواجدت الضحية داخل سيارتها، لحظة مقتلها، فيما أصيبت فتاة أخرى (23 عامًا) كانت برفقتها بجروح بليغة.

وأقدم الجناة آنذاك على إطلاق النار على سمر؛ ما تسبب في وفاتها، فيما كانت قبلها بيومين قد نجت من الموت، بعد أن وضع الجناة تحت سيارتها عبوة ناسفة واكتشفت الأمر، وقدمت شكوى للشرطة، إلا أنها لم تتفاعل معها.

وأكد شقيق الضحية، أن ”شقيقته كانت على علاقة طيبة مع الجميع“، نافيًا معرفتهم بأسباب الجريمة.

وارتفعت أعمال العنف بيافا، في الآونة الأخيرة، حيث قتل 5 أشخاص في غضون شهرين، من بينهم 3 نساء، وسط قلق بين مواطنين، خاصة مع انعدام الأمن.