الأمن المصري يكشف لغز وفاة شاب في شقته

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر لغز وفاة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد العثور على جثته داخل شقته.

وكانت أصابع الاتهام بقتله توجهت لفتاتين، نظرًا لصعودهما إلى شقته وقت وقوع الحادث.

وتلقى قسم شرطة السلام بالقاهرة بلاغًا يفيد بإمكانيه وفاة شاب داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة منها، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وعثرت على الجثة.

وبالفحص والتحريات، تبين اختفاء الشاب بعد نزول فتاتين من شقته، حيث اعتادتا القدوم إليه لقضاء سهرات حمراء، بحسب ما ذكره حارس العقار، الأمر الذي أثار الشبهات حول تورطهما في القضية.

وبإجراء الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي، تبين أن وفاة الشاب جاءت بعد تناوله لمخدر ”الأستروكس“ بكمية كبيرة، قبل قدوم الفتاتين إلى الشقة.

كما تبين أن الفتاتين ذهبتا للشقة السكنية وعندما عرفتا بوفاة الشاب هربتا من الشقة، لإبعاد الشبهات عنهما، أو انفضاح علاقتهما به.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، فيما تم إخلاء سبيل الفتاتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.