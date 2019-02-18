مصر.. إحالة أوراق 5 أشخاص للمفتي بعد إدانتهم بقتل ”سارق توك توك“

أحالت محكمة مصرية أوراق 5 أشخاص لمفتي الديار المصرية، تمهيدًا لإعدامهم بعد إدانتهم في جريمة خطف مواطن وقتله بسبب شكوكهم حول سرقته ”توك توك”، خاصًّا بأحدهم.

وتعود أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن محافظة الشرقية، إخطارًا يفيد بوصول علاء محمد، المقيم بقرية ”ميت يزيد“ جثة هامدة لأحد مستشفيات الشرقية.

وكشفت التحرّيات، أنَّ 5 أشخاص مقيمين بنفس قرية الضحية ”ميت يزيد“ مركز منيا القمح، شكّوا في أن المجني عليه سرق ”توك توك“ خاصًّا بأحدهم، فاشترك المتهمون في خطفه واحتجزوه داخل حظيرة مواش، واعتدوا عليه بالضرب الشديد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد عرضهم على نيابة ”منيا القمح“ العامة، قرَّرت النيابة إحالتهم إلى جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية.

وزاد معدل ارتكاب الجرائم في مصر في الآونة الأخيرة بشكل لافت، حتى أصبح إقدام بعض الأشخاص على قتل أسرهم بالكامل ظاهرة، ويرجع خبراء ذلك إلى الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ثورة الـ 25 من يناير/ كانون الثاني 2011.