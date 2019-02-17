بعد 18 عامًا على اختفائها.. العثور على جثة فتاة في ثلاجة شقيقتها‎ (صورة)

عثرت الشرطة الكرواتية، اليوم الأحد، على جثة فتاة تُدعى ”ياسمينا دومينيك“، اختفت قبل 19 عامًا، عندما كانت طالبة، في ثلاجة شقيقتها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وبحسب الموقع الكرواتي eMedjimurje، اعتقل أفراد الشرطة الشقيقة مالا سوبوتيكا البالغة من العمر 45 عامًا، بعدما وجدوا الجثة داخل المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها وأبنائها الثلاثة.

وترجح الشرطة فرضية القتل، حيثُ سيتم تشريح الجثة بحثًا عن أدلة قد تكشف معلومات حول الجريمة.

واختفت الضحية عن الأنظار العام 2000 وهي في الـ23 من عمرها، حيثُ كانت طالبة في جامعة زغرب، بينما أصلها من بلدة مالا سوبوتيكا شمال كرواتيا.

ولم تبلّغ أسرة الضحية عن اختفائها إلا بعد مرور 5 سنوات، حيث قال والدها، الذي تُوفي قبل بضع سنوات، إن ابنته أخبرته قبل اختفائها أنها ستعمل في سفينة للرحلات السياحية، وأنها تنوي الإقامة في العاصمة الفرنسية باريس.