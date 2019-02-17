إصابة 4 إسرائيليين بينهم شرطي بعمليات طعن ”جنائية“ في القدس وحيفا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في القدس المحتلة بعد تعرضه للطعن في مستوطنة ”جيلو“ ،حسبما ذكرت صحيفة ”معاريف“.

واستنفرت قوات الشرطة الإسرائيلية بحثًا عن منفذ عملية الطعن مع توقعها أن يكون فلسطينيًا، لكنها لاحقًا ذكرت أن الطعن وقع ”على خلفية جنائية“، كما نقلت عنها صحيفة ”يديعوت احرنوت“ التي لم توضح تفاصيل إضافية عن الأمر.

وفي سياق متصل أصيب ثلاثة إسرائيليين بينهم شرطي بجروح في حيفا (شمال غرب) إثر قيام إسرائيلي بطعن جار له، وفق القناة الإسرائيلية 13.

ووفق المصدر نفسه، اتصل منفذ عملية الطعن بالشرطة الإسرائيلية وأبلغها عن قيامه بطعن جاره، فهرعت إلى منزله لاعتقاله، لكنه قام بمهاجمة شرطي بسكين فأصابه بجروح قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإصابته واعتقاله.

وعادة ما تستنفر القوات الإسرائيلية عند وقوع عمليات طعن لاحتمال أن تكون قد نفذت على خلفية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي ضمن ما تسميه إسرائيل عمليات ”المنفذ المنفرد“.

وتشهد إسرائيل الكثير من جرائم القتل أبرزها عمليات الاغتيال والتصفية بين العصابات المنظمة والتي تشمل استخدام السلاح الناري وأحيانًا تفجير مركبات المستهدفين بعبوات ناسفة.