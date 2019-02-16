تزامنًا مع عيد الحب.. عربي ينتحر لأنّ خطيبته تركته

ألقى شاب مغربي بنفسه، اليوم السبت، من سطح الفيلا التي يقيم بها في حي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء، بسبب مشاكل عاطفية أدت لانفصاله عن خطيبته.

وبحسب مصادر محلية، فقد كان الضحية البالغ من العمر 34 عامًا، يتحدث مع خطيبته في الهاتف، قبل أن يحتدم الجدال بينهما، فأخبرته بقرارها النهائي ”فسخ الخطوبة، لكنه لم يتقبل الأمر وهددها بالإقدام على الانتحار“.

وأضافت المصادر، أنّ ”الفتاة سارعت إلى عين المكان، لتجده بالفعل جثة هامدة مسجاة على الأرض، ومغطاة بمنديل أبيض عليه بقع دماء، فدخلت في حالة هستيرية من البكاء وهي تصرخ (أنا السبب)“، لذا تم نقلها إلى مصحة للعلاج.

كما نقل الضحية إلى مستودع الأموات بعين الشق، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي جاء بعد يومين من عيد الحب الذي يصادف 14 شباط/فبراير من كل عام.