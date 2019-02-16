وفاة مسن سعودي بعد إطلاق النار عليه من أحد أقربائه

توفي اليوم السبت، مسن سعودي بعد تعرضه لطلقات نارية، ظهر الخميس، بسبب خلاف مع قريب له، وفقًا لما أكده عدد من سكان القرية التي يسكنها في محافظة الطوال.

ووقع الحادث عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، حيث كان المسن الذي تعرّض لطلقة نارية موجودًا مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة، بحسب صحيفة ”سبق“ المحلية.

وفي التفاصيل، حضر المجني عليه وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضبًا من المكتب.

بعد ذلك بقي المجني عليه في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى هاجمه الجاني، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس.

وبادر الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق بالحادثة، والتي بدورها ألقت القبض على الجاني فورًا، وأودعته التوقيف رهن التحقيقات.