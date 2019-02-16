الأمن المصري يقتل متهمًا بإطلاق الرصاص داخل مسجد جنوب البلاد

أعلنت السلطات الأمنية في مصر أنها تمكنت من قتل متهم باقتحام مسجد في محافظة أسيوط جنوب البلاد، وقتل شخصين داخله على خلفية قضية ثأر.

وبحسب بيان أمني، صدر، اليوم السبت، فإن مواطنًا مصريًا يُدعى ”حسني.ح.ع“ المتهم الرئيس في اقتحام مسجد أبو بكر الصديق في منطقة غيط الشعير في مدينة القوصية قُتل.

وأوضح البيان، أن القتيل تسبب بمقتل 2 من المصلين أثناء خطبة الجمعة في 8 شباط/فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه قُتل خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة أثناء اختبائه داخل منزل في بندر ديروط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد شكلت فريقًا لملاحقة المتهم ”حسني.ح.ع“ بعد قيامه باقتحام المسجد، وانتهاك حرمة بيت الله، وإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي كان بحوزته، وقتل 2 من المصلين، وأصاب ثالثًا على خلفية خصومة ثأرية مع عائلة أحد القتلى، وفقًا للبيان الصادر.

ولفت البيان الأمني إلى أنه وردت معلومات باختباء المدعو ”حسني.ح.ع“ من عائلة حفيظ بمنزل في بندر ديروط، وعقب تقنين الإجراءات، داهمت حملة أمنية المنزل، وتبادل المتهم إطلاق النار مع الشرطة، ما أسفر عن مقتله.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقُتل شخصان بينما أُصيب ثالث، في الثامن من شباط/ فبراير الجاري، إثر تجدد خصومة ثأرية في أسيوط بين عائلتين في منطقة غيط الشعير، غرب القوصية، خلال صلاة الجمعة، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، وهرب الجناة فور إطلاق النار.