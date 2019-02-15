4 ملثمين يسرقون محل مجوهرات في مصر ويلوذون بالفرار (فيديو)

اقتحم 4 ملثمين مدججين بالسلاح، محل مجوهرات في مصر، بشارع ”الجيش في منطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للواقعة، من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، أظهر اقتحام الملثمين وإطلاق النار على صاحب المحل، حيث جاءت الرصاصة في بطنه، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقام الملثمون بجمع جميع المجوهرات المتواجدة في المحل، ولاذوا بالهرب مستقلين سيارة ملاكي، وفق شهود عيان من موقع الحادث.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، فضلًا عن تتبع خط سير الجناة.