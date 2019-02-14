القبض على سارق سيارة هدد زوجة سعودي بسلاح (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القبض على سارق سيارة ظهر في مقطع فيديو متداول وقد أرغم امرأة كانت داخلها على الترجل منها، بعد أن هددها بالسلاح، وركب في السيارة وسرقها ومضى.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى مركز الشرطة يوم الأحد من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، على مغادرة مركبته التي كانت متوقفة في وضع التشغيل، وسرقتها.

وإثر تحريات، تم التوصل للجاني، وهو سعودي في العقد الثالث من العمر وبرفقته مواطن آخر، وكانا يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقة عليها، فيما جرى ضبطهما وفتح تحقيق بالواقعة.