شاهد.. فتاة كندية تقذف كرسيًا من الطابق 45 (فيديو)

أُصيب سكان مدينة تورونتو بصدمة بعد انتشار فيلم تظهر فيه فتاة كندية عمرها 19 سنة، وهي تقذف بكرسي من الطابق 45 إلى الشارع.

وشُوهدت ”مارسيل زويا“ وهي تحمل الكرسي، وتقف على بلكونة شقة استأجرتها لفترة قصيرة، ثم تقذف بالكرسي إلى الأسفل ليتحطم على أرض الشارع دون وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الخميس، أن الحادثة وقعت، صباح السبت الماضي، وأن زويا سلّمت نفسها للشرطة بعد أن علمت بمشاهدتها الفيلم الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الشرطة وجَّهت لها تهم القيام بأفعال تشكل خطرًا على حياة الناس، وضررًا على الممتلكات العامة، إضافة إلى الإزعاج العام، مضيفة أن المحكمة أطلقت سراحها أمس بكفالة 2000 دولار، وأمرتها بأن تترك الشقة وتعيش مع والدتها، وعدم الاتصال مع أربعة أشخاص كانوا معها في نفس الشقة.

وقال متحدث باسم الشركة التي تشرف على المبنى الذي تقيم به زويا:“نحن بالفعل غاضبون جدًا لهذا الفعل الذي يشكل تجاهلًا صارخًا لسلامة المجتمع، وسنعلّق حسابات هؤلاء المستأجرين فورًا“.