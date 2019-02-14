مصري يقتل زوجته في عيد الحب بـ 21 طعنة

وسط احتفال كثير من المصريين بعيد الحب، وتبادل الهدايا والمباركات، وانتشار الاحتفال بالشوارع، أقدم زوج مصري على التربص بزوجته وسط المارة في الشارع وسدد لها 21 طعنة بآلة حادة أردتها قتيلة في الحال.

وبحسب بيان أمني صادر عن وزارة الداخلية المصرية، الخميس، فإن زوجة مصرية لقيت مصرعها اليوم، إثر قيام زوجها بطعنها بـ21 طعنة بسلاح حاد ”سكينة“ أثناء تواجدها بموقف للسيارات بمحافظة أسيوط جنوب البلاد.

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ببلاغ من الأهالي شأن بمقتل سيدة إثر قيام زوجها بطعنها بعدة طعنات متفرقة في الجسم، ولقيت مصرعها في الحال وسط موقف لسيارات الأجرة بمركز ديروط بالإقليم، لوجود خلافات أسرية بينهما.

وأكد البيان الأمني، أن فريقًا من مباحث المركز والإسعاف انتقل إلى مقر الحادث، وعقب المعاينة والفحص تبين مقتل ”شيماء“، إثر قيام زوجها ويدعى ”محمد.ح“ بالتربص لها وتتبعها وقتلها.

وأفادت التحريات الأمنية، بأن الزوج تتبع زوجته أثناء خروجها من مقر عملها بإحدى الجمعيات الأهلية المواجهة لموقف سيارات بمركز ديروط، وأقدم عليها وطعنها 21 طعنة بأماكن متفرقة بالجسم ولقيت مصرعها في الحال.

ولفت البيان، إلى أنه تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي بالإقليم، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العام لمتابعة التحقيقات.