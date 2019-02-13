ضبط 3 أشخاص في حائل السعودية سطوا على محطة وقود وخطفوا عاملها

ألقت الأجهزة الأمنية في حائل السعودية القبض على 3 أشخاص في العقد الثاني والثالث من أعمارهم، كانوا قد اختطفوا عامل محطة وقود آسيويًا بحي النقرة، وسلبوه 5 آلاف ريال (1,350 دولار) وهاتفًا جوالًا، ثم أنزلوه بحي المطار.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أنهم قاموا بتعبئة الوقود دون دفع المال، وأقدموا على خطف عامل المحطة تحت تهديد السلاح لسلبه المال، إضافة إلى هاتف جوال، بحسب صحيفة ”سبق“.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين، أظهر مركبة يستقلها عدة أشخاص، وطلبوا تعبئة البنزين، حيث ترجل أحد الخاطفين من السيارة مستغلًا انشغال العامل بتعبئة الوقود، وسحبه للصعود إلى السيارة، ومن ثم ظهر الخاطف الثاني لمساعدة الأول في إدخال العامل إلى السيارة وهربوا مسرعين من الموقع.