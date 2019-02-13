السجن لمسؤول كويتي في ”إدارة المرور“ اختلس 72 ألف دولار من ”المخالفات المرورية“

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، بحبس رئيس قسم في وزارة الداخلية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، لاتهامه باختلاس 22 ألف دينار (72,600 دولار) سُلمت له من قبل مواطنين ووافدين كمخالفات مرورية.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن معلومات وردت من مدير إدارة بالمرور بقيام رئيس قسم لديه باختلاس مبالغ مالية من قيمة المخالفات المرورية في الإدارة ذاتها، وإثر ذلك تم تشكيل لجنة لجرد المخالفات وقيمتها المالية والأموال المسلمة للخزنة، حيث تم اكتشاف نقص بمبلغ قيمته 22 ألف دينار.

وأقر المتهم في التحقيقات باختلاس المبلغ، وتمت إحالته إلى النيابة، حيث قام بسداد المبلغ المختلس كاملاً، فيما أحيل ملف القضية إلى المحكمة.

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