منى الغضبان بطلة فيديو خالد يوسف الجنسي تصل النيابة ”وحيدة ومتخفية“ (صورة)

وصلت سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان إلى مقر نيابة مدينة نصر، للنظر في تجديد حبسها، في اتهامها بالظهور في فيديو جنسي مع المخرج الشهير خالد يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”فيديوهات خالد يوسف“.

وظهرت منى الغضبان متخفية في ملابس طويلة مع غطاء للشعر، في محاولة لإخفاء وجهها عن كاميرات وسائل الإعلام هربًا من تصويرها.

كما لم يظهر أمام مقر النيابة أي شخص من أسرتها أو أصدقائها لمساندتها في محنتها التي تمر بها.

وانضمت منى الغضبان لقائمة المتهمات في قضية ”فيديوهات خالد يوسف“، بعد ظهور فيديو جنسي لها مع المخرج الشهير خالد يوسف، وادعائها في أقوالها أمام النيابة أنها زوجته ”عرفيًا“.

بدأت القضية بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع منى الغضبان، ويتحول الأمر برمته إلى جهات التحقيق.