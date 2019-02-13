إحالة السوريَين قاتلَي المذيع البريطاني في لبنان إلى المحاكمة

طلب قاضي التحقيقات في منطقة جبل لبنان، في قرار مبدئي، الإعدام للمتهمَين السوريَين (28 عامًا) و(24 عامًا)، بقتل المذيع البريطاني غافين فورد داخل منزله، وإحالتهما إلى المحاكمة التي ستؤيد قرار الإعدام أو تنقضه بحكم جديد في القضية.

ووفق موقع ”صيدا انلاين“، فإن المتهم الأول (28 عامًا) كان على علاقة بالمذيع البريطاني ويتردد إلى منزله مع عدد من الشبان، غالبيتهم من السوريين، للقيام بأعمال منافية للآداب لقاء مبالغ مالية، وطلب من المتهم الثاني (24 عامًا) مرافقته لمنزل المجني عليه للقيام بذلك، لكن الأخير أقنع المتهم الأول أيضًا بسرقة منزل ”فورد“.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني دخل بمفرده إلى منزل المذيع البريطاني، وتوجه برفقته إلى غرفة نومه، حيث أقدم فيها على ضربه على وجهه، ثم عمد إلى خنقه بواسطة قطعة قماش، ووضع غطاء فوق وجهه، ما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك سرق جهازي هاتف جوال ودفتر شيكات وأوراقًا شخصية ومفاتيح السيارة التي استقلها مع المتهم الأول، وانطلقا إلى منطقة سن الفيل في جبل لبنان، وهناك حاولا بيع السيارة لأحد الأشخاص مقابل ألف دولار، إلا أنه رفض، فتركاها في المنطقة، ولاذا بالفرار، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهما لاحقًا، حيث أقرا بجريمتهما.

وقُتل المذيع البريطاني غافين فورد داخل منزله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث كان يعمل ويعيش في لبنان منذ عام 1996، وحصد نجاحًا كبيرًا عبر إذاعة ”راديو وان“ اللبنانية.

وعُثر على جثته مقيدة اليدين والرجلين، فيما دلت التحقيقات أنه تم خنق وضرب المذيع البريطاني على رأسه حتى لفظ أنفاسه.