بعد ”فيديوهات خالد يوسف“.. النائب العام يأمر بحجب أي مواقع تنشر الصور والفيديوهات الإباحية‎

كلَّف النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أيَّ صور، أو مواد مسجلة، أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وقالت النيابة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019، والتي تُعرف بـ“فيديوهات خالد يوسف”.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.

وكانت النيابة قد بدأت التحقيق بتداول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وبعض المواقع الإعلامية خلال الأيام الماضية، فيديو إباحيًا يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيما الحاج، مع أحد الأشخاص قِيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.

وجددت النيابة المصرية حبس منى فاروق، وشيما الحاج، الأحد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في قضية ”الفيديوهات الإباحية“.