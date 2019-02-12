سجن رجل أعمال بسبب إعاقته كاميرات رصد السرعة بهذه الحيلة (صور)

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بدأ التحقيق مع تويزل، 58 عامًا، عندما سجل جهاز شرطة المرور في إحدى المدن البريطانية رمزًا خطأً عند مرور مركبته عبر كاميرات السلامة.