سجن رجل أعمال بسبب إعاقته كاميرات رصد السرعة بهذه الحيلة (صور)

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل أعمال من مقاطعة يوركشاير لمدة ثلاثة شهور، ودفعه غرامة مالية قدرها 1500 جنيه إسترليني؛ لإدانته بجريمة تعكير سير العدالة.
وأدانت المحكمة الرجل بعدما استخدم جهاز ليزر في سيارته؛ لمنع كاميرات مراقبة السرعة في الطرقات من رصده أثناء القيادة مُسرعًا.
ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن مايكل تويزل اعترف أمام المحكمة بتثبيته الجهاز على مقدمة مركبته، والذي يمنع وصول إشارات الكاميرات الخاصة بتتبع سرعة السيارات.
وبدأ التحقيق مع تويزل، 58 عامًا، عندما سجل جهاز شرطة المرور في إحدى المدن البريطانية رمزًا خطأ عند مرور مركبته عبر كاميرات السلامة، وتداخل جهاز الليزر لديه بشكل غير قانوني مع معدات المتابعة الخاصة بالشرطة.