إخلاء سبيل الفنانة المصرية ميريهان حسين بعد حبسها في قضية ”كمين الهرم“ (فيديو)

أخلت أجهزة الأمن في مصر مساء الثلاثاء، سبيل الفنانة ميريهان حسين بعد قضائها عقوبة السجن لمدة أسبوعين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“كمين الهرم“.

ووصلت الفنانة المصرية إلى قسم شرطة الهرم عبر سيارة الترحيلات بمرافقة سجينات أخريات، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، بعد أن غادرت سجن القناطر المخصص للنساء في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وارتدت الفنانة المصرية ملابسها العادية أثناء وصولها للقسم، في الوقت الذي حاولت فيه إخفاء وجهها، والنزول بسرعة من سيارة الترحيلات، تخوفًا من تصويرها أثناء الدخول للقسم، حيث من المقرر الكشف عن السجل الجنائي الخاص بها، وعمّا إذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى أم لا.

ومن المقرر أيضًا الإفراج عن ضابطَي الشرطة المتهمَينِ في نفس الواقعة، من محبسهما بمعسكر قوات الأمن بطريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تنفيذ عقوبة الحبس أسبوعين بذات القضية.

وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير الماضي بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس ضابطَي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتم تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم لأسبوعين لكل منهم.

وأحالت النيابة العامة الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، وضابطَي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان حسين، وسبها وقذفها أثناء مشادة بينهم في الطريق، فيما عرف إعلاميًا بـ“كمين الهرم“.