لصوص يسرقون المُمتلكات باستخدام طرق غير مُعتادة (صور)

رصدت كاميرات المراقبة لأحد المنازل في مدينة برادفورد البريطانية صورًا صادمة لاثنين من اللصوص المقنعين، وهما يقتحمانه بهدف السرقة، باستخدام تقنية غير مسبوقة.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، إن التقنية تنطوي على كشّاف ضوئي يحرق قفل الأبواب في ثوانٍ، وذلك على غرار موقد اللحام.

وحذّرت من تزايد استخدام طرق غير معتادة في السطو على الممتلكات، حيث رصدت كاميرات للمراقبة في عملية سطو في مناطق أخرى سرقة عدة مركبات من خلال إذابة أقفال مفاتيحها والزجاج الأمامي لها، وذلك باستخدام قاذفات لهب ومنصات هوائية غير معروفة من قبل.