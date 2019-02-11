كويتي يستدرج الفتيات ويبتزهن بصور ومقاطع فاضحة

ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على مواطن كويتي، يقوم باستدراج الفتيات إلى شقة استخدمها للأفعال المنافية للأداب، في منطقة ”السالمية“.

وتفصيلًا، اعتاد الكويتي على ابتزاز الفتيات بعد استدراجهن للشقة وتصويرهن بكاميرات صغيرة لالتقاط صور ومقاطع يبتز بها ضحاياه.

وعثر رجال المباحث في لابتوب المتهم على العديد من المقاطع الفاضحة لفتيات، بعد أن قامت إحدى الضحايا بإبلاغ الجهات الأمنية عن المتهم.