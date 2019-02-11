كويتي يستدرج الفتيات ويبتزهن بصور ومقاطع فاضحة

ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على مواطن كويتي، يقوم باستدراج الفتيات إلى شقة استخدمها للأفعال المنافية للأداب، في منطقة ”السالمية“.
وتفصيلًا، اعتاد الكويتي على ابتزاز الفتيات بعد استدراجهن للشقة وتصويرهن بكاميرات صغيرة لالتقاط صور ومقاطع يبتز بها ضحاياه.
وعثر رجال المباحث في لابتوب المتهم على العديد من المقاطع الفاضحة لفتيات، بعد أن قامت إحدى الضحايا بإبلاغ الجهات الأمنية عن المتهم.
وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن ”فتاة في العقد الثالث من عمرها تقدمت الى المباحث الجنائية وسردت ما وقع لها“، مشيرة إلى أنها ”تعرفت على شاب وعدها بالزواج ومن ثم استدرجها إلى شقة في السالمية، وبعد ذلك أخذ يماطل في التقدم للارتباط بها“.
ونقلت عن المجني عليها قولها: ”فوجئت بالشاب يتصل بي ويكشف عن نواياه، إذ أبلغني أنه لن يتزوج مني، وأنه يحتفظ بصور ومقاطع قام بتصويرها لي داخل الشقة التي التقيته فيها“، مضيفة أن ”الشاب طلب منها مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل عدم نشر الصور والمقاطع، وزوَّدت الفتاة رجال المباحث برقم المتهم مؤكدة أن الشاب جاد في تهديده، وأنها تخشى أن ينفذ تهديده ويقوم بنشر المقاطع على وسائل التواصل“.
وأفادت الصحيفة بأن ”رجال المباحث قاموا بعمل التحريات حول الشاب، وخلصت تلك التحريات إلى صحة ما ذكرته الفتاة في بلاغها، وعليه تم استصدار إذن نيابي بضبط الشاب، وتفتيش محل سكنه.
واعترف الجاني بأنه ابتز الفتاة ماديًّا بعدما تأكد من ثرائها، وأرشد رجال المباحث عن جهاز اللابتوب والذي عثر بداخله على مواد الابتزاز.