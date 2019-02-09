تحت ذريعة وقف الدعم.. عمليات نصب لسرقة حسابات بنكية في إيران

كشف رئيس شرطة الإنترنت في العاصمة الإيرانية طهران، العقيد تورج كاظمي، أن العديد من المواطنين يتعرضون لعمليات نصب تنتهي بتسريب بيانات حساباتهم البنكية تحت ذريعة قطع مستحقات الدعم.

وقال كاظمي، اليوم السبت، في حوار مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: “نظرًا للعطلات التي تشهدها البلاد هذه الأيام قام العديد من النصابين بالتواصل مع المواطنين للحصول على بيانات حساباتهم البنكية بحجة أن أوجه مستحقات الدعم لديهم سوف تنقطع”.

وأضاف أن “العديد من المواطنين تعرضوا لسرقة مدخراتهم البنكية عبر هذه الوسيلة”، لافتًا إلى تسجيل السلطات لـ 30 حالة من هذه العمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار تقرير الإذاعة والتلفزيون، إلى أن هذه الحالات شهدت سرقة مبالغ تتراوح ما بين مليون إلى 40 مليون تومان (العملة الإيرانية) من حسابات المواطنين، فيما قامت الأجهزة بإبلاغ أصحاب الحسابات بغلق حساباتهم لحين التحقيق في الأمر.