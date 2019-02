عملية أمنية لشرطة الرياض تكشف وكرًا للقمار (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . عملية أمنية لشرطة الرياض تكشف وكرًا للقمار . . تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا لما قالوا إنه حملة أمنية نفذتها شرطة الرياض على وكر لممارسة القمار. ونشر مغرد يدعى سامي الشيباني، الذي يعرف نفسه بأنه “مؤسس حساب السناب الأمني” في السعودية، المقطع المصور للعملية الأمنية عبر حسابه بموقع “تويتر”. . . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #شرطة_الرياض #القمار #سامي_الشيباني #السناب_الأمني #عملية_أمنية #مواجهة #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #ksa