عملية أمنية لشرطة الرياض تكشف وكرًا للقمار (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا لما قالوا إنه حملة أمنية نفذتها شرطة الرياض على وكر لممارسة القمار.

ونشر مغرد يدعى سامي الشيباني، الذي يعرف نفسه بأنه “مؤسس حساب السناب الأمني” في السعودية، المقطع المصور للعملية الأمنية عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وقال في تغريدته: “إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض تداهم صالة قمار تديره عمالة مخالفة”.

وبحسب مصادر سعودية، ضبطت الشرطة أوراق اللعب، والأدوات المستخدمة في ممارسة القمار، كما تم إلقاء القبض على الأشخاص المتواجدين داخل صالة القمار بعد مداهمتها.