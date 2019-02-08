بعد اختطافهم.. داعش يعدم 3 أشقاء عراقيين كانوا يبحثون عن “الكمأ” (صور)

قال مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، إن عناصر تنظيم داعش، أعدمت 3 أشقاء رميًا بالرصاص بعد اختطافهم، بينما كانوا يبحثون عن الكمأ في نواحي محافظة صلاح الدين.

وكشف المصدر لموقع “السومرية نيوز” أن “تنظيم داعش أقدم على إعدام الأشقاء الثلاثة الذين تم اختطافهم قبل يومين، وكانوا حينها يبحثون عن الكمأ في ناحية المسحك شمال صلاح الدين”.

وعثر رجال الأمن على جثث المغدورين وقد “بدت عليها آثار طلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد”.

وسبق أن أعلن عن اختطاف الأشقاء الثلاثة من قبل عناصر تنظيم داعش يوم الأربعاء، وذلك خلال بحثهم عن الكمأ في محافظة صلاح الدين.

وكان العراق قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش الذي كان يسيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم “داعش” يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.