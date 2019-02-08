عائلة سورية بتركيا تكبّل ابنتها بسلسلة حديد لهذا السبب

ألقت الشرطة التركية في اسطنبول القبض على سيدة سورية وابنها، بعد أن قامت باحتجاز ابنتها بمساعدة الشقيق، وكبلاها من عنقها بسلسلة حديدية لا يزيد طولها عن متر ونصف.

ووفق ما ترجم موقع “عكس السير” السوري عن وكالة “دوغان” التركية، فإن الحادثة وقعت أمس الخميس في اسطنبول، حيث أقدمت سيدة سورية وابنها على تكبيل ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا، من عنقها بسلسلة حديدية يبلغ طولها متر ونصف، واحتجزاها داخل قبو.

وتمكنت الفتاة من النجاة بعد أن اقتربت من نافذة الغرفة أثناء تواجد عائلتها خارج المنزل، وطلبت مساعدة من الجوار.

وقام أشخاص بعد استغاثة الفتاة بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت إلى منزل العائلة السورية، واستدعت “فاتح أقفال” فور رؤيتها لوضع الفتاة المحتجزة، وتمكنت من تحريرها، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.

وحول سبب ما أقدمت عليه العائلة بحق ابنتها؛ زعمت السيدة وابنها في تحقيقات الشرطة أنهما أقدما على تكبيل الفتاة؛ خوفًا من هربها.