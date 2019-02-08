مغربي يقتل زوجته ويحرق جثتها لأنها طلبت الطلاق

ألقت الشرطة الإيطالية، يوم الخميس، القبض على مغربي مقيم في إيطاليا، بتهمة قتل زوجته وحرق جثتها.

وعثرت السلطات على ما تبقى من جثة المهاجرة المغربية غزلان الحضراوي البالغة من العمر 37 عامًا، عندما تحترق في الكنبة الخلفية لسيارتها، بعد تلقيها بلاغًا من أحد المارة لفت انتباهه تصاعد الدخان من السيارة.

وحسب تصريح ممثلة النيابة العامة للصحافة المحلية، توجهت الشكوك مباشرة إلى الزوج خليل لعمان، الذي كان منفصلا عن زوجته منذ 8 أشهر بسبب خلافات حادة بينهما.

وحاول المتهم في البداية نفي علاقته بالجريمة، لكنه اعترف بعدما واجهه المحققون بعدد من القرائن.

وقال إنه لم يتقبل قرار الانفصال عن زوجته بعد 15 عامًا من الزواج، خاصة أن لهما ولدين أصغرهما في الـ11 من عمره.

وبعدما وافقت المحكمة على طلب الطلاق، فقد أعصابه ووجه لها 4 طعنات في الظهر، ثم نقل الجثة في السيارة ليحرقها بعيدًا عن الأعين.

ويقبع الزوج حاليًا في السجن بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، بينما أسندت مسؤولية الولدين لهيئة مختصة لتوفير الرعاية النفسية لهما.