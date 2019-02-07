الكويت.. أمر بالقبض على ضابط ووافدين في قضية “اختلاسات جمعية الشرطة”

أمرت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بالقبض على ضابط في وزارة الداخلية وعدد من الوافدين، بعد إدانتهم باختلاسات مالية من جمعية الشرطة بلغت مليون دينار (3,300,000 دولار)، وإصدار أحكام بسجنهم بمدد متفاوتة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اختلاسات جمعية الشرطة”.

وتضمن أمر المحكمة القبض على المدانين وإحالتهم إلى السجن المركزي، في قضية الاستيلاء على أموال جمعية الشرطة وغسل أموال، وفقًا لصحيفة “النهار” الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت، في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حكمًا بسجن ضابط (عقيد) لمدة 15 عامًا، إضافة إلى سجن 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ما بين 7 إلى 10 أعوام، وتغريم جميع المتهمين مليونًا و680 ألف دينار.

ويعود تاريخ القضية إلى قرابة عام ونصف العام، حيث أحالت وزارة الداخلية آنذاك المتهمين إلى النيابة للتحقيق؛ بعد الكشف عن الاختلاسات في الجمعية.