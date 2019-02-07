امرأة سحبت الدم من طفلها على مدى 5 سنوات.. تعرف على عقوبتها

المصدر: ا ف ب

أدينت امرأة دنماركية بتهمة إساءة معاملة طفلها، بعدما كانت تسحب نصف ليتر من الدم أسبوعيًا منه، على مدى خمس سنوات، على ما ذكرت محكمة هرنينغ.

وحكم على المرأة بالسجن أربع سنوات؛ بعد إدانتها بتهمة سوء المعاملة مع ظروف مشددة.

واعتبرت المحكمة أن سوء المعاملة عرّض حياة الطفل للخطر، فيما قررت المتهمة عدم استئناف الحكم.

وقال خبراء في علم النفس، إن المرأة تعاني من متلازمة مونشهاوزن بالوكالة، وهو مرض نادر يطال الأمهات عادة.

ويتعمد الشخص المصاب بهذا المرض التسبب بجروح للفت الانتباه إلى معاناته الشخصية.

وتبلغ المرأة وهي ممرضة، الـ 36 من عمرها، وقد بدأت تسحب دمًا من ابنها عندما كان في شهره الـ 11.

وقالت الأم للمحكمة: “هذا القرار لم اتخذه بإدراك، لا أعرف متى بدأت أفعل ما لا يحق لي القيام به، حصل الأمر تدريجيًا، كنت أرمي الدم في المرحاض والإبر في سلة المهملات”.

وقد واصلت فعلتها هذه حتى بلغ الطفل سن الخامسة، حين توقيفها في أيلول/سبتمبر 2017، وفي حوزتها كيس دم، حيث منعت من ممارسة مهنتها.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت المرأة، تظهر بصورة الأم العزباء التي تكافح من أجل ابنها المريض.

وكان ابنها البالغ السابعة من عمره، والذي يقيم مع والده الآن، يعاني من مرض في الأمعاء بعيد ولادته، لكن الأطباء كانوا يجهلون سبب كمية الدم القليلة في جسمه، وقد خضع لـ110 عمليات نقل دم.