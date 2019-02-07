مصر.. السجن المؤبد لثلاثة سوريين بتهمة “جلب مخدرات”

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه (5.700 دولار) لـ3 متهمين يحملون الجنسية السورية؛ لاتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل البلاد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 24189 لسنة 2016 جنايات، قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالقبض على 3 سوريين أثناء جلبهم كميات من المواد المخدرة بميناء أبو قير شرق مدينة الإسكندرية.

وكشفت التحريات دخول شحنة كبيرة من المواد المخدرة داخل مركب سياحي “يخت”، عن طريق أحد الموانئ بالإسكندرية، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للتفتيش.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على مليون و696 ألف قرص من مخدر الكبتاجون والإمفيتامين المدرجين بجدول الأدوية المخدرة، و3500 طربة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتف محمول ثريا.

تم إلقاء القبض على كل من: “م.م” 44 سنة، و”ج.ع” 60 سنة، و”م.أ” 27 سنة، وعرضهم على النيابة العامة، التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات، والتي قضت بحكمها المتقدم.

وتروج في مصر عمليات بيع “المخدرات” المخالفة للقانون، وفي تصريح سابق لغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قالت إن نسبة 10 % من المصريين يتعاطون المخدرات، وهو رقم ضعف المعدل العالمي.