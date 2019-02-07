مصرع الجامعية الفلسطينية سوار قبلاوي في ظروف غامضة بتركيا (فيديو وصور)

تحقق الشرطة التركية منذ عصر يوم أمس الأربعاء، في وفاة الطالبة الفلسطينية سوار زكريا قبلاوي، بعد أن عثر على جثتها بالقرب من مقر إقامتها في مدينة إزميت التي تدرس الطب البشري في إحدى جامعاتها.

وأثيرت شبهات وجود جريمة قتل منذ اللحظات الأولى للكشف عن جثة الشابة سوار قبلاوي (20 عامًا)، حيث عثرت الشرطة التركية على علامات عنف وكدمات على عنق الضحية، ما دفع الشرطة التركية لترجيح فرضية أن خلفية الحادث جنائية، واستبعدت أن تكون الفتاة قد أقدمت على الانتحار.

وأوقفت الشرطة التركية والد سوار قبلاوي (59 عامًا) وشقيقها (34 عامًا)، المتواجدين معها في تركيا، للاشتباه بكونهما على صلة بالحادثة.

ومن المبكر جدًا الكشف عن نتائج التحقيق بعد مرور ساعات فقط على وقوع الجريمة، لكن وسائل إعلام محلية تركية تتابع الحادثة عن كثب، ولمحت إلى أن والد وشقيق سوار قبلاوي هما من يقفان بالفعل خلف وفاتها في جريمة قتل.

وقالت تقارير إعلامية تركية، إن والد وشقيق الضحية قالا خلال التحقيق إن سوار ألقت بنفسها من شرفة الشقة التي تسكنها في الطابق الثالث، بعد تهجم شقيقها عليها داخل غرفتها.

لكن تقارير أخرى تتابع تحقيقات الشرطة، قالت إن الضحية سوار قبلاوي لم تمت فورًا بعد أن ألقت بنفسها من الشرفة، حيث قام والدها وشقيقها بحملها مجددًا إلى الشقة في الطابق الثالث، وقاما بخنقها ومن ثم ألقياء جثتها من الطابق الثالث؛ ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار.

وتداولت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو يظهر فيه شخصان مجهولان وهما يقومان بجر شخص ما في موقع الحادثة يرجح أنه للضحية، وبعد ذلك تقوم الشرطة بمداهمة بيت واعتقال شخص.

وتنحدر سوار قبلاوي من مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، ووجد نبأ وفاتها صدى واسعًا في مسقط رأسها، وسط تدخل رسمي من أعضاء الكنيست الإسرائيلي العرب، بجانب وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت إنها تتابع الحادثة مع السلطات التركية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة التركية جمعت إفادات من الجيران في العمارة السكنية، مفادها أن شخصًا هرب من المكان عقب الحادث، علمًا أنه تم تداول مجموعة من الصور لكاميرات المراقبة في العمارة السكنية تظهر لحظات هروب لشخصين من العمارة السكنية بالتزامن مع الحادث.