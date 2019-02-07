“رينو” تبلغ القضاء الفرنسي بتحويل لحساب كارلوس غصن الشخصي

المصدر: أ ف ب

تلقى الرئيس السابق لشركة رينو للسيارات كارلوس غصن خمسين ألف يورو لحسابه الشخصي في إطار عقد رعاية موقع بين قصر فرساي والشركة الفرنسية، حسب ما أعلنت الشركة بأنها ستبلغ القضاء الفرنسي به.

وأوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الأربعاء، أن هذا المبلغ كان مساهمة في حفل الزفاف الذي أقامه غصن في حزيران/يونيو 2016 في قصر “غران تريانون” الواقع في حدائق قصر فرساي بضواحي باريس.

وتشير فاتورة للشركة التي نظمت الزفاف إلى أن الموقع كان “مقدمًا من قصر فرساي”؛ ما يترك فرضية أن الهدية قُدّمت إلى غصن بشكل مباشر ويجعل تفسير الوضع معقدًا.

وكُشف عن ذلك في إطار تحقيقات داخلية فتحتها شركة رينو في تشرين الثاني/نوفمبر، بُعيْد توقيف رئيسها السابق في اليابان.

حتى الآن، لم تُظهِر هذه التحقيقات أيَّ مخالفة تُنسب إلى مؤسس تحالف السيارات رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز.

وكارلوس غصن الموقوف في اليابان، والذي وُجهت إليه تهمة استغلال الثقة، استقال في أواخر كانون الثاني/يناير من منصبه كرئيس مجلس إدارة رينو. وأقيل من رئاستي شركتي نيسان وميتسوبيشي بعيد توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر.