اعتداء وحشي على طفل قاصر في لبنان (فيديو)

أوضح الأمن اللبناني تفاصيل عملية اختطاف قاصر، وثَّقها مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيّنًا أنَّ الواقعة حدثت قبل أسبوع، بعد سرقة الشاب لكلبين يعودان لشخص آخر.

وسرد بيان لإدارة قوى الأمن الداخلي في لبنان حيثيات القضية، مبيّنًا أن عملية الاختطاف تمَّت في محلة السلطان إبراهيم، وأن الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى أنه منذ حوالي أسبوع، أقدم القاصر المذكور، الذي لا يملك أوراقًا ثبوتية ويقيم في محلة حي المقبرة بالأوزاعي، على سرقة كلبَين عائدين لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا.

وأضاف اليبان أن صاحب الكلبين استدعى مجموعة من الشبّان، وساعدوه في استدراج القاصر الذي سرق الكلبين، وبعد مفاوضات بينهم أقنعهم باصطحابهم إلى محلة الأوزاعي لتسليمهم الكلبَين، مؤكدًا لهم أنه قد باعهما إلى شخص آخر.

وأشار البيان إلى أنه في أثناء انتقال الشبان الثلاثة إلى محلة الأوزاعي على متن دراجات آلية حاول المراهق الفرار؛ ما أدّى بالشبان إلى ضربه وإعادته معهم، ثم اتصلوا بالشخص الذي اشترى الكلبين، حيث أعاد أحدهما مقابل مبلغ مالي، ووعد بتسليم الكلب الثاني.

وكشف البيان أن ثمن الكلبَين حوالي 8000 دولار أمريكي.