مصري يسطو على سيارة تحصيل أموال في الكويت

حاول وافد مصري، في الكويت، تنفيذ عملية سطو على سيارة تحصيل أموال، بمنطقة “الفروانية” إلا أن تدخل وافدين آخرين من ذات الجنسية وعدد من المارة أفشل مسعاه.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن السارق حاول “سلب 15 ألف دينار كانت داخل كيس يحمله المجني عليهما تمهيدًا لوضعه في سيارة تحصيل أموال بمنطقة الفروانية”.

وأوضحت أن المتهم “اقتيد إلى مخفر شرطة الفروانية للتحقيق معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة بتهمة الشروع في السرقة”.

وقال مصدر أمني إن بلاغًا ورد إلى عمليات الداخلية عن إحباط محاولة سطو على سيارة أموال، ولدى توجه رجال الأمن شوهد وافد مصري محاط بعدد من الوافدين.

وبالتحقيق في الواقعة تبين أن الوافد استغل خروج وافدين يعملان على سيارة أموال وقام بخطف كيس الأموال الذي كان بداخله 15 ألف دينار، إلا ان العاملين قاما بملاحقة المتهم جريًا على الأقدام والإمساك به.