لم يحصل على الثانوية.. مُحتال ينتحل صفة طبيب ويجري عشرات العمليات (صور)

تنكر محتال انتحل شخصية طبيب جراحة تجميل، بعدما فر من بلده إيطاليا إلى رومانيا باسم مزيف ووثائق مزورة، وهو في الواقع لم يتخرج من المدرسة الثانوية.

وعرّف ماتيو بوليتي عن نفسه كطبيب جّراح بريطاني، حيث أجرى عمليات جراحية لعشرات المرضى، مُنذ مارس/آذار الماضي، وألقى محاضرات طبية، دون خضوعه لأي تدريب طبي، ودون أن يلاحظ أحد تزويره.

ووفقًا لما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن بوليتي الذي زيّف اسمه إلى ماتي مود، فر من موطنه في العام 2011م، لإدانته بتزييف هويته، حيث تظاهر في رومانيا كطبيب جراح تجميل بريطاني، وأنشأ صفحةً على “الفيسبوك” نشر خلالها صورًا ومقاطع فيديو، أثناء إجرائه العمليات.

وأثيرت الشبهات حوله بعدما لاحظه الممرضون، وهو يُكافح لوضع قفازات اللاتكس، وعدم غسل يديه بشكل صحيح قبل الجراحة، حيث فتحت الشرطة الرومانية تحقيقًا معه، ولكنه هرب من رومانيا قبل استكمال استجوابه.