الإعدام لمصري قتل 5 من أبناء عمه بسبب الخلاف على الميراث

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام “مراد.ع.أ” 46 سنة، مزارع، والذي قتل 5 أفراد من أبناء عمّه، بفتح النيران عليهم من بندقيته الآلية، بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض “ميراث”، بإحدى القرى في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلة واحدة في قرية الكتكاتة.

وبالبحث كشفت التحريات نشوب خلاف بين أبناء عمومة من بيت “أبو شامة”، المنتمين لعائلة الرماضنة، بسبب نزاع على قطعة أرض ميراث، على إثرها قام المدان “مراد” وشهرته “ياسر”، بفتح النيران على أبناء عمومته، من بندقية آلية كانت بحوزته؛ ما نتج عنه مقتل 5 أفراد، وإصابة الطفل مروان .م.ع” 4 سنوات، بطلق ناري في الساق وتم نقله للمستشفى.

إضافة إلى ذلك قام المتهم بإتلاف منازل المجني عليهم بإطلاق الأعيرة النارية عليها، وإحراز سلاح ناري بندقية.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

يذكر أن مصر تشهد من حين لآخر جرائم مروّعة سببها خلافات حول الميراث، كان آخر ذلك ما شهدته محافظة القليوبية، حيث مزق عامل جسد شقيقه بالمطواة بسبب خلافات على الميراث، بداية الشهر الجاري.

وفي شهر يناير الماضي، شهدت محافظة الجيزة، جريمة قتل بشعة، إذ أنهى 3 أشقاء حياة أخيهم الرابع، بسبب الخلاف على الميراث، عندما طالب المجنى عليه ببيع منزل والده للحصول على حقّه بالميراث.