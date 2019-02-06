عسكري كويتي يمنح نفسه رتبة “ضابط” ليتحرش بالفتيات

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، عسكريًا برتبة “وكيل عريف” في الداخلية إلى مركز الشرطة، بعد ضبطه بزي ضابط برتبة ملازم، ويتحرش بطالبات أحد معاهد التعليم.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن رجال الأمن رصدوا مركبة مظللة تعمد صاحبها التردد على المعهد وراح يتحرش بالطالبات، وعندها توجه إليه قائد الدورية، وأوقفه بغية التحقيق معه، فادعى أنه ملازم في وزارة الداخلية بعدما وضع على كتفيه نجمة.

لكن شكوكًا راودت عسكري الدورية بشأن قائد السيارة، فطلب منه هويته العسكرية حتى يتأكد منها، لكن الأخير استشاط غضبًا في وجه العسكري وحاول أن يخيفه برتبته المزيفة، لكن العسكري أصر على التثبت من هويته، فأخرجها له، ليتضح أنه ليس ملازمًا، وأنه عسكري في الداخلية برتبة “وكيل عريف”.

وأحيل العسكري المتحرش إلى مركز الشرطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.