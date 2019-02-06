الإمارات.. شككت في “رجولته” فعوقبت بقسوة

أيدت محكمة النقض بأبوظبي في دولة الإمارات، حبس متهم قتل صديقته عمدًا، بدعوى أنها استفزته بعبارات تشكك في “رجولته”، 7 سنوات، إضافة إلى حيازته مادة مخدرة “حشيش”، مؤيدة بذلك حكمًا صدر سابقًا من قبل محكمتي الابتدائية والاستئناف.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليها إلى الغرفة محل إقامتها، بعد أن عقد النية على قتلها وخبأ سكينًا، وما أن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها، وانهال عليها طعنًا في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدًا قتلها.

وبرر المتهم جريمته أمام المحكمة، بأن المجني عليها استفزته بعد مشادة كلامية بينهما، ولم يكن “مدركًا” لما أقدم عليه.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن “الطاعن لا يعاني مرضًا ذهنيًا يؤثر في الإدراك والإرادة، لذا يعد مسؤولًا عن تصرفاته في ما يخص الواقعة المسندة إليه”.