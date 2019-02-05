بالفيديو.. الإطاحة بـ4 أشخاص تحرشوا بمجموعة فتيات في السعودية

ألقت السلطات السعودية القبض على أربعة شبان تحرشوا بفتيات قرب أحد المولات التجارية في منطقة الطائف، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة قوله: “تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول في محافظة الطائف”.

وأضاف: “بمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم، عددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية”.

وتطبق السعودية نظامًا خاصًا يعاقب المتحرشين بالسجن لسنوات عديدة، وبغرامات تصل لآلاف الريالات، بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى ودخوله حيز التنفيذ.