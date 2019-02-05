سوريّة بلبنان تقتل زوجها بفنجان قهوة و3 حبات فياغرا

ضبطت الأجهزة الأمنية في زحلة اللبنانية لاجئة سورية؛ بعد أن أقدمت على قتل زوجها بدس ثلاث حبات من منشط الفياغرا بفنجان قهوة، داخل خيمتهما؛ ما أدى إلى إصابته بجلطة توفي على إثرها.

ووفق موقع “صيدا أون لاين” المحلي، غادرت الزوجة بعد ارتكاب جريمتها إلى حيث مخيم أهلها في منطقة أخرى، لكن أهل الزوج اشتبهوا بها، فتم إيقافها من قبل الشرطة، حيث أقرت بقتلها زوجها بالتعاون مع عشيقها، الذي تم ضبطه أيضًا.

وقالت الزوجة في التحقيقات، إنها هربت إلى أهلها بانتظار العدة الشرعية، لتعود إلى حضن عشيقها، وذلك قبل أن يتم اكتشاف جريمتهما.