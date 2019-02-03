فريق تحقيق خاص بمقتل الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، وسط العراق، اليوم الأحد عن تشكيل فريق عمل مكون من كبار ضباطها المختصين في كشف الجرائم الجنائية للاستمرار في البحث والتحري عن كشف ملابسات قضية مقتل الروائي علاء مشذوب يوم أمس السبت.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، أمس السبت، باغتيال الروائي العراقي علاء مشذوب، بهجوم مسلح في محافظة كربلاء.

وقالت القيادة في بيان صحفي إنه “تم تشكيل فريق عمل أمني كبير بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة المدينة اللواء أحمد علي زويني للبحث والتحري عن الجناة ليتم إيصالهم إلى العدالة لأخذ قصاصهم العادل بأقرب وقت ممكن”.

وأضاف البيان أن “القوات الأمنية والاستخباراتية والعناصر السرية تعمل بوتيرة بحث عالية ومهنية عمل كبرى منذ ليلة أمس للوصول إلى المجرمين الحقيقيين وتنفي خبر اعتقال أي شخص لغاية الآن وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة”.

إلى ذلك اتهم غيث التميمي رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، اليوم الأحد، الميليشيات في العراق المدعومة من قبل طهران بالوقوف خلف اغتيال الروائي علاء مشذوب في كربلاء.

وتصاعدت حدة الغضب في العراق بين الأوساط الثقافية والشعبية، إثر اغتيال الروائي العراقي المعروف علاء مشذوب في محافظة كربلاء، وسط مطالبات بعدم تسويف التحقيقات الجارية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قد ضجّت بكلمات الإدانة والاستنكار والمطالبات بوضع حد لاستهداف الكفاءات والعقول المثقفة، فيما ربط آخرون اغتيال مشذوب بوقوفه ضد المد الإيراني في المحافظة عبر كتاباته ونشاطاته.

جدير بالذكر أن الروائي علاء مشذوب أصدر ما يقارب العشر روايات في فترة زمنية قصيرة أثارت ذهول الوسط الثقافي، حاز عنها جوائز متعددة، من بينها الجائزة الثانية عن أدب الرحلات لرحلته تحت عنوان “عواصم إيران”، والجائزة الثالثة للقصة القصيرة بلقصيري في المغرب العربي للعام 2015، وفي عام 2017، أصدر مشذوب رواية مثيرة للجدل، تحت عنوان “حمام اليهودي” تدور أحداثها حول مكانة اليهود في تراث الأديان الأخرى وانعكاسها السلبي في التعامل معهم في كربلاء، المكان الذي تدور فيه أحداث الراوية.

والمشذوب كان قريبًا من الفقراء والمحتاجين وكانت آخر كلماته لهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قبل مقتله تتناول شخصية الشحاذ ونظرة المجتمع له، كما كان المشذوب من الناشطين المدنيين في العراق، حيث شارك في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تموز من العام الماضي.

ولد الروائي علاء مشذوب في 24 يونيو /حزيران عام 1968، وتخرّج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1992-1993، ونال درجة ماجستير فنون جميلة عام 2008- 2009، ودكتوراه فنون جميلة عام 2013- 2014، وقد كتب مشذوب في عدة صحف عراقية بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، منها: (الصباح)، و(الزمان)، و(المدى)، و(الصباح الجديد)، و(الاتحاد)، كما شرع بمهنة التأليف وبدأ بالنشر والمشاركة بالمسابقات العراقية والعربية.