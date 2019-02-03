بعد عام على وفاته.. تأجيل حسم قضية الطالب الكويتي عيسى البلوشي

أجَّلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة بوفاة الطالب عيسى البلوشي منذ عام، حتى تاريخ الثالث من آذار/ مارس المقبل، بعد أن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في نهاية عام 2018.

وجاء تأجيل النظر في القضية لإعلان وكيل وزارة التربية بالدعوى المدنية، وذلك بعد أن تم مسبقًا توجيه 4 تهم إلى المعلمة المصرية، وهي: (ضرب أفضى إلى موت، وسوء معاملة طفل وسبه وسب والدته)، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وتعود حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي إلى شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، حيث توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة “الروضة”، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته؛ لتوبيخها إياه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المعلمة في شهر أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها؛ الأمر الذي أثار غضب النشطاء والحقوقيين، مما تعرض له الطالب بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.