فتاة تفتش هاتف صديقها فوجدت مفاجأة صادمة

أصيبت أسترالية بصدمة قوية أثناء تصفحها هاتف صديقها؛ عندما شاهدت مقطع فيديو يوثق اغتصابها من قبل رجلين.

وبسرعة تعرّفت المرأة على الرجلين، وهما صديقها نفسه ورجل صديق له من خلال ذراعيهما المليئة بالوشوم، خلال الفيلم الذي تم تصويره وهي نائمة في منزل صديقها.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية بأن “الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا كانت تزور صديقها في منزله بمدينة ملبورن الأسترالية عندما تصفحت هاتفه أثناء وجوده في الحمام”.

وقالت الفتاة للقاضي خلال المحاكمة: “أذكر أنني استيقظت عارية صباح ذلك اليوم، وقلت لصديقي إنني قلقة من أن يكون صديقه رآني بهذا الشكل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي الذي شاهد الفيديو سمع صديق الفتاة وهو يقول لصديقه: “هل تعرف كم مرة فعلت ذلك”.

وأبلغ القاضي المتهمين أنهما ارتكبا جريمة تشمل خيانة الأمانة، وانتهاكًا خطيرًا لخصوصية شخص دون أن يعلم أثناء نومه.

وقالت الصحيفة إن صديق الفتاة ارتكب تلك الجريمة بعد إطلاق سراحه بكفالة بتهمة تعاطي المخدرات، وإن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات و8 أشهر، فيما حكم على صديقه بالسجن لمدة 5 سنوات و9 شهور بتهمتي الاغتصاب وحيازة المخدرات.