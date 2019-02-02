مصرع شاب سعودي دهسًا في مشاجرة جماعية

أفادت تقارير إخبارية محلية أن شابًا سعوديًا لقي مصرعه دهسًا في مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم السبت بمنطقة عرعر في المملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الامنية السعودية “تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في المشاجرة والجريمة، وهم خمسة سعوديين في العقدين الثالث والرابع من العمر”.

ونقل موقع سبق المحلي قول المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العميد عويد مهدي العنزي “إن مركز شرطة عرعر الشرقي تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة، نتج منها تعرُّض أحد المشاركين لعملية دهس؛ ما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى”.

وأضاف: “أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في جريمة الدهس، وجرى تسليم المتهمين للجهات المختصة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية بحقهم .”