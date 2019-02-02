اعتقال مصري هارب من حكم بالإعدام والسجن 138 عامًا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، السبت، من إلقاء القبض على مجرم شديد الخطورة يلقب بـ”خط أسوان”، هارب من حكم بالإعدام و138 عامًا سجنًا في قضايا متنوعة.

وبحسب بيان أمني، صادر اليوم السبت، فإن قطاع الأمن العام نجح في الإيقاع بأخطر مجرم في محافظة أسوان جنوب البلاد، والملقب بـ”خط أسوان”، هارب من حكم بالإعدام و138 عامًا سجنًا في قضايا متنوعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية في مصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في أسوان، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، يدعى “صدام ح ح”، ويبلغ من العمر 28 سنة، عاطل عن العمل، ويقيم بناحية الضما، دائرة مركز كوم أمبو.

وأوضح البيان الأمني، أن العنصر الخطر سبق اتهامه في 25 قضية، تتنوع بين مقاومة السلطات والقتل والشروع في القتل والسرقة.

وحررت وزارة الداخلية المحضر اللازم، وأحالت المتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.