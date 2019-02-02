محاكمة مسؤول حكومي في مصر بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دولار

أحال النائب العام في مصر، نبيل أحمد صادق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 67 مليون جنيه (3.5 مليون دولار)، في أحدث قضية فساد كشفتها الأجهزة الرقابية.

وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول، بصفته المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، سهّل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا، واقعة غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضافت أنه قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة، بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 من دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها؛ الأمر الذى مكنها من التصرف في تلك المساحة من دون مقتضى وبغير حق، وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها، فوقعت الجريمة.

وتابعت التحقيقات أنه أضر عمدًا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانًا، وقيمة المتر المربع للمساحات، مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة في الزراعة من تاريخ 1/2/2003 وحتى تاريخ السداد.