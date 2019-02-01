جدّان ثملان يقتلان حفديهما بطريقة بشعة.. وهذه عقوبتهما

أقدم جدّان مخموران، على إحراق حفيدهما “11” شهرًا، بعدما وضعاه في الفرن المشتعل، مما أدى إلى وفاته، في واقعة وصفت بأنها مأساوية.

وفي التفاصيل، فإن والدة الطفل تركت طفلها “ماكسيم سوكالاكوف” البالغ من العمر 11 شهرًا في رعاية والديها في مقاطعة “خاكاسيا” في روسيا، وعندما عادت، عثرت على بقايا طفلها متفحمة في فرن منزل العائلة.

وكشفت التحقيقات، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجدّين “كانا ثملين وقتلا الطفل، وعثر أحد أفراد الأسرة على جثة الرضيع وهي محترقة بشدة بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل الفرن”.

وفيما لم يحدد الطب الشرعي بعد السبب الدقيق لوفاة الطفل، لكن كافة الدلائل تشير إلى أن الطفل مات محروقًا، حيث قال أحد الجيران إن الجد كان بالخارج ومخمورًا، وعندما عاد ألقى بالطفل في الفرن.

واعتقلت السلطات الجدة 42 عامًا، والجد 47 عامًا، وبدأت التحقيق الجنائي معهما في جريمة “القتل المتعمد لقاصر عاجز”.

وكشف أحد الجيران، أن الجدّين أصيبا بالجنون بعد شرب “الفودكا”، فيما كشفت يوليا أربوزوفا مسؤولة هيئة التحقيق، أن التحقيق جارٍ بشكل متواصل، حيث يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.