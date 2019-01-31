مصر تفرج عن رجل الأعمال السعودي مبارك الغامدي بـ”عفو صحي”

أفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، وذلك أمس الأربعاء، بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، ذكر أحد أفراد عائلة الغامدي أن رجل الأعمال حصل على عفو صحي، وتم الاكتفاء بما قضاه في السجن من نصف المدة، حسب الأنظمة المصرية.

وتعرض رجل الأعمال، البالغ من العمر 86 عامًا ويعاني من عدة أمراض، لعملية نصب خسر فيها مصنعه وتم تلفيق عدة قضايا بحقه، وفق الإعلام السعودي.

وكان مبارك الغامدي قد تعرف على بعض الأشخاص منذ أكثر من عامين، حيث حاولوا التقرب منه، وأقنعوه أنهم مستثمرون، ويريدون أن يستأجروا المعمل منه ليستثمروا فيه.

وأشار نجل الغامدي إلى أن والده وقع معهم عقد إيجار لمدة خمس سنوات، وقد تم التلاعب في العقد وتزييفه، بحيث أصبح عقد بيع بدل عقد إيجار.

وأضاف نجل الغامدي: “طلبوا من أبي الذهاب معه للشهر العقاري ليعمل لهم توكيلًا، لتتحول لهم إدارة المنشأة، وعمل التصاريح اللازمة، وعلى نفس النمط احتالوا عليه أيضًا بواسطة موظف في الشهر العقاري، تعاون معهم، وقام بدس ورقة لمبارك الغامدي تفيد بأنه باع المعمل لهم”.

وتسبب بيع المصنع من دون علم “الغامدي” بإيقاعه في التزامات مالية وقانونية وقضايا ومخالفات، الأمر الذي أدى لسجنه.